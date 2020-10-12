Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı - KIRKLARELİ/EDİRNE/
12.10.2020 09:40
Öğrencilerden detaylar Öğrencilerin okula girişleri Polis ekiplerinin broşür dağıtması Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12.
Öğrencilerden detaylar
Öğrencilerin okula girişleri
Polis ekiplerinin broşür dağıtması
Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Kırklareli'ndeki okullara öğrencileri aileleri getirdi. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yer aldığı broşür dağıttı.
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