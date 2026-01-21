YÜZAG Bursa Şubesi Açıldı - Son Dakika
YÜZAG Bursa Şubesi Açıldı

21.01.2026 15:17
YÜZAG Bursa Şubesi, aile ve gençlik için projelerle milli değerleri destekleyecek.

Yüzyılın Aile ve Gençlik Hareketi Derneği (YÜZAG) Bursa Şubesi'nin açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan YÜZAG Genel Başkanı Güleser Topuz, hareketin vizyonunu anlatarak, YÜZAG'ın sadece bir hareket değil, bir diriliş çağrısı olduğunu belirtti.

AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz ise "Aile, bu milletin mayasıdır. Gençliğe yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır." ifadesini kullandı.

YÜZAG Bursa Şubesi, milli ve manevi değerler doğrultusunda güçlü ve dayanıklı bir aile yapısının desteklenmesi, gençlerin sosyal, kültürel ve ahlaki açıdan bilinçlendirilmesi, kadın, genç, çocuk ile yaşlıları kapsayan kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesi konusunda çalışmalar yürütecek.

Bu kapsamda aile seminerleri ve eğitim programlarının düzenlenecek, gençlik buluşmaları ile sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek.

Ayrıca ebru, ritim, şiir ve müzik gibi sanat ve kültür atölyeler yapılarak, psikolojik destek ve rehberlik hizmetleri sunulacak.

Kaynak: AA

Gençlik, Kültür, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
