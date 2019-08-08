Son Dakika Haberleri: Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği'nde bakım ve onarım çalışmaları
Son Dakika Yaşam Haber

Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği'nde bakım ve onarım çalışmaları

46 dakika önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Zafertepeçalköy'de bulunan Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği'nde, Kaymakamlık ve Altıntaş Belediye Başkanlığı'nın koordinesi ile bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği'nde bakım ve onarım çalışmaları, System.String[]
Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Zafertepeçalköy'de bulunan Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği'nde, Kaymakamlık ve Altıntaş Belediye Başkanlığı'nın koordinesi ile bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "29 Ağustos 1922 gunu 14. Suvari Tumeninin 3. Alayı, 2. Böluk Komutanı Yuzbaşı Şekip Efendi, böluğunun başında buyuk bir cesaretle, çevre savunmasında bulunan 20 keşif duşman grubunun içerisine saldırarak 2 bin kadar duşman askerini esir alır. Derinliklerde bulunan duşman toplarını ele geçirmek uzere hucuma geçtiğinde bir kısım askeriyle birlikte bu bölgede şehit duşer. Daha sonra bu şehitlik buraya yapılır. Kuruluşun ve kurtuluşun toprakları olan Altıntaş ilçemize bağlı Zafertepeçalköyde bulunan şehitliğimizin bakım ve onarım çalışmalarını Kaymakamlığımız ve Belediye olarak ortaklaşa çalışma ile gerçekleştiriyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.(YD-EFE) - KÜTAHYA
Zafertepeçalköy, Altıntaş, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Avcılar'da şaşırtan görüntü! Binanın duvarları olmadığı ortaya çıktı
Antalya'dan ayrılan Jennifer Lopez'in giydiği kıyafet herkesi şaşırttı Alkol alıp babasını döven evlat, "Senin gibi babanın var ya" diye sitem etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 09:48:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği'nde bakım ve onarım çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]