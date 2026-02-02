Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Elazığ\'da yapılacak konutların kurası çekildi

Elazığ'da, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 3 bin 825 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekim töreni, İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı.

Törene katılan TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, yaptığı konuşmada, Toplu Konut İdaresi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda cennet vatanın her köşesinde yüz binlerce projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Geçmişle geleceği, yeşil ile yapıyı, insan ile şehri bütünleştiren konutlar ve sosyal donatılar ürettiklerini ifade eden Sungur, yatay mimariyi esas alan projeler geliştirdiklerini belirtti.

Sungur, "Deprem bölgesinde yeni şehir alanları kurduk. 6 Şubat depremleri sonrasında 11 bini Elazığ'da olmak üzere deprem bölgesinde toplamda 455 bin konut gerçekleştirdik, tarihin en büyük kentsel dönüşüm projelerini başlattık. Şehirlerimize bahçe kültürünü ihya edecek yüzlerce millet bahçesi kazandırdık. 2019 yılında 50 bin, 2020 yılında 100 bin, 2022 yılında 250 bin haneyi kapsayan sosyal konut kampanyaları başlattık. Ülke çapında 1 milyon 757 bin konut rakamına ulaşırken eğitimden sağlığa, spordan öğrenci yurtlarına, ibadethanelerden millet bahçelerine kadar yaklaşık 66 bin 850 sosyal donatı ürettik. Esnafımıza iş yerleri, kamu kuruluşlarımıza binalar inşa ettik." dedi.

Türkiye'de 1633 şantiyede 430 bin konut ve diğer sosyal donatıların inşaatıyla yüz binlerce konutun proje ve tasarım çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Sungur, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği 500 bin sosyal konut kampanyasıyla Elazığ'a yeni konutlar kazandıracağız. Bu proje devletimizin bugüne kadar ortaya koyduğu en kapsamlı sosyal konut hamlesi olup yaklaşık 2 milyon vatandaşımıza yuva olacaktır. Bu kapsamda şimdiye kadar 41 ilimizde kurallar çekilmiş ve 143 bin 658 hak sahibi belirlenmiştir. Elazığ merkez ilçe başta olmak üzere Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Palu, Sivrice ve Maden ilçelerimizden kampanyaya 48 bin 122 vatandaşımız başvuruda bulunmuştur. Biraz sonra noter ve sizlerin huzurunda bu talepler içinden 3 bin 825 ailemiz belirlenecektir."

"Projelerimiz içinde yaşam kalitesini artıracak ve sosyalleşmeyi geliştirecek mahalle konakları inşa edeceğiz. Bu yapılarda aile sağlık merkezleri, gündüz bakım evleri, taziye evleri, fitness salonları ve kafeteryalar gibi farklı sosyal ve kültürel birimler yer alacak, günlük ihtiyaçlara erişim kolaylaşacaktır." diyen Sungur, kurada ismi çıkmayan vatandaşların üzülmemesini, ev sahibi olmayan tek bir vatandaş kalmayana kadar sosyal konut projelerinin kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Vali Numan Hatipoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan 500 bin konut projesinin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Kentsel dönüşümün çok önemli hususlardan biri olduğunu ve dirençli kentlerin ancak bu şekilde ortaya çıkabileceğini dile getiren Hatipoğlu, "Belediye başkanlarımız burada, diliyoruz ki TOKİ modelini kendilerine ayrıca bir imar ve gelişim modeli olarak alsınlar, ilçelerin bundan sonraki yapılaşma modeli haline getirsinler. Böylelikle daha güzel kentler ortaya çıkar diye umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise ülke adına çok önemli bir projeye hep birlikte şahitlik etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Kura çekiminin hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Şerifoğulları, şöyle dedi:

"Evlerimiz yıkıldı, iş yerlerimiz hasar gördü, mahallelerimiz dağıldı, yüreklerimiz sızladı. Devletimizle, milletimizle el ele vererek şehrimizi yeniden inşa ettik, yaralarımızı sardık. Deprem sonrası şehrimizde hızla inşa edilen konutlar sadece betonarme yapılardan ibaret değil, aynı zamanda umudun, yarınların güçlü devlet iradesinin de bir simgesidir. Bu konutlar, Elazığ yalnız değildir sözünün ete kemiğe bürünmüş halidir."

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elazığ'da 24 Ocak 2020 ve 6 Şubat 2023 tarihlerinde meydana gelen depremlerde, devletin ve hükümetin tüm imkanlarıyla depremzedelerin yanında olduğunu vurguladı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, depremlerin ardından Elazığ'da deprem konutlarının inşa edilmesi noktasında devletin TOKİ eliyle gece gündüz demeden çalıştığını ve kenti yeniden ayağa kaldırmak için büyük gayretler sunduğunu işaret etti.

AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ülkeye ve Elazığ'a hayırlı olmasını diledi.

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver de Yüzyılın Konut Projesi'nin hayata geçirildiğini anımsatarak, Türkiye'de evsiz tek bir vatandaş kalmayana kadar bu projenin devam edeceğine inancının tam olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından dua edildi. Daha sonra çekilen kuralarla 3 bin 825 hak sahibi belirlendi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.