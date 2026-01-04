\'Yüzyılın Konut Projesi\'nde 14 ilde daha kura çekimi yapılacak

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında hak sahiplerinin belirlenmesi için 14 ilde daha kura çekimi yapılacağı duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 81 ili kapsayan 'Yüzyılın Konut Projesi' ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçirdi. Proje ile ülke genelinde afet riskine karşı 500 bin güvenli konut inşa edilecek. 10 Kasım 2025'te başlayan ve 19 Aralık 2025'e kadar süren başvuru sürecinde 5 milyon 242 bin vatandaşın başvurusu geçerli sayıldı. İlk kuralar ise 29 Aralık 2025'te deprem bölgesindeki Adıyaman'da çekildi. Ardından Şırnak ve Hakkari'de de TOKİ koordinesinde kuralar çekilerek hak sahipleri belirlendi.

Bakanı Kurum, bu hafta çekilecek kuralara ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siirt'ten Antalya'ya, Artvin'den Bingöl'e 14 şehrimiz daha Yüzyılın Konut Projesi'nin heyecanını yaşayacak. 500 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeme devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un 10 Ocak Cumartesi günü Antalya'da çekilecek olan hak sahipliği belirleme törenine katılması bekleniyor.

BU HAFTA HANGİ İLLERDE KURALAR ÇEKİLECEK?

Noter huzurunda yapılacak 'Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası' ile asil ve yedek listeler belirlenmeye devam ediyor. Yarın Siirt ve Van'da, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı'da, 7 Ocak'ta Batman ve Iğdır'da, 8 Ocak'ta Bitlis ve Kars'ta, 9 Ocak'ta Muş ve Ardahan'da, 10 Ocak'ta Antalya ve Bingöl'de, 11 Ocak'ta Artvin ve Tunceli'de kura çekimleri yapılacak.