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YYÜ Rektörü Şevli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

7 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

YYÜ Rektörü Şevli, AA'nın

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.


Şevli, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi, AA Van Bölge Müdürü İbrahim Yakut'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" fotoğrafına oy veren Rektör Şevli, yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper ay, spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğrafını seçti.

Şevli, oylamadaki fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını ifade eden YYÜ Rektörü Şevli, "Anadolu Ajansı çalışanlarını, hayatın her anını, güzel görsellerle doğru ve tarafsız şekilde aktarmaya çalıştığı için tebrik ediyorum." dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Anadolu Ajansı, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:28 Kaynak: AA
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