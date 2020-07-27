Z-Kütüphane açılışı yapıldı - Son Dakika

Z-Kütüphane açılışı yapıldı

Aksaray'da ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince Cemaleddin Aksarayi Hafız İmam Hatip Ortaokuluna yaptırılan Z-Kütüphane açıldı.

Aksaray'da ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince Cemaleddin Aksarayi Hafız İmam Hatip Ortaokuluna yaptırılan Z-Kütüphane açıldı.

Okulda düzenlenen törende bir konuşma yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, okul binalarının ve alt yapıların mutlak suretle olması gerektiğine, çocukların geleceğe daha güvenilir adım atabilmeleri için de çokça kitap okumalarının önemine değindi.

Kitapların bir zaman makinesi olduğunu geçmişin bilgi ve birikimini geleceğe taşıdığını aktaran Aydoğdu, şunları belirtti:

"Kitaplar gelecekle ilgili de tasavvur etmenizi sağlar. Bu sebeple bizim ne olursa olsun çocuklarımıza küçük yaştan itibaren kitap okuma alışkanlığını çok iyi öğretmemiz gerekiyor. Bunlar sözle olmuyor, eylemle yapmamız gerekiyor. Çocuklarımız bizim sözlerimizi değil ayak izlerimizi takip ediyor. Biz ne yaparsak ona göre hareket ediyorlar. Kitap okumak insanı derinleştiriyor. Kainattaki en büyük hakikat imandır. Çocuklarımızı elbetteki dünyadaki başarıları çok çok önemli. Ama bunun yanında ruh ve kalp iklimlerini de çok iyi şekilde donatmamız gerekiyor. Bir taraftan dünyanın fenini, teknolojisini ve bilimini takip etmeleri gerekirken bir taraftan da kendi kültürlerini, medeniyetlerini, dinlerini ve maneviyatlarını çok iyi bilmeleri gerekiyor. Böyle olursak iki kanatlı gençlerimizi yetiştirmiş oluruz."

ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal ise dernek olarak imam hatiplilerle ilgili çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Türkiye genelinde 500'e yakın derneği olan büyük bir sivil toplum kuruluşu olduklarını vurgulayan Çal, şunları kaydetti:

"Dernek olarak Türkiye'deki eğitimin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Geçen dönemlerde tüm Türkiye'de 200'e yakın Z-Kütüphane açılışı yaptık. Bu dönemde de inşallah 250, Z-Kütüphane açmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bunlardan 3'ü Aksaray'da. Z-Kütüphane kurduğumuz, çocukları kitapla buluşturduğumuz okullardaki eğitimin standardının bir anda geliştiğini ve dönüştüğünü görüyoruz. Her şeyi devletimizden beklemek doğru bir yaklaşım değil. Sivil toplum örgütü yaklaşımıyla hakikaten devlete katkı sağlayacak, destek verecek bir yaklaşımla bu projeleri hayata geçiriyoruz."

Konuşmaların ardından Vali Aydoğdu, Çal ve diğer katılımcılar kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Program Aydoğdu'nun, Çal'a plaket vermesinin ardından sona erdi.

Z-Kütüphane açılışı yapıldı

Aksaray, Çal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 05:12

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Z-Kütüphane açılışı yapıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, "yasak aşk" iddiaları sonrası makam şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu Trump'tan dünyayı heyecanlandıran sözler: Bir koronavirüs aşısı denemesinde daha son aşamaya geçilecek Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den İstanbul depremi için kritik uyarı: Zaman daralıyor Irak'ta koalisyon güçlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı düzenlendi Bakırköy Belediyesi'ne 2004 yılından kalma borcundan dolayı haciz geldi Diyabet hastalığı, koronavirüsten ölüm riskini 12 kat artırıyor Şeyma Subaşı, iş insanı Mehmet Germiyanlıgil'le yeni aşka yelken açtı Oyuncu Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile dünyaevine girdi Adı Galatasaray'la anılan Hulk, Türkiye'den teklif aldığını doğruladı Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi Kastamonu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında "kısmi karantina" uygulanacak Cenaze dönüşü kazada ölen 3 kardeş, yan yana son yolculuklarına uğurlandı Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti Altı iş yerinde peş peşe çıkan yangınların arkasından terör örgütü PKK/KCK çıktı
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı         
18:27
"Katil" yazısını cinayet haberinin yer aldığı gazete sayfasıyla kapatmaya çalıştılar         
18:04
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı         
18:01
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
17:48
Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı         
17:44
Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü         
17:22
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak         
16:42
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı         
16:36
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı         
16:31
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi         
15:49
Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı         
15:43
Çin ve ABD arasındaki gerilim zirveye çıktı! ABD'nin başkonsolosluğu resmen kapandı Çin ve ABD arasındaki gerilim zirveye çıktı! ABD'nin başkonsolosluğu resmen kapandı         
15:39
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz         
15:17
Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti         
15:03
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi         
14:51
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti         
14:50
Bebeklerini kullanıp duygu sömürüsü yapan anne babanın yalanını polisin sorduğu soru ortaya çıkardı Bebeklerini kullanıp duygu sömürüsü yapan anne babanın yalanını polisin sorduğu soru ortaya çıkardı         
14:13
Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı         
14:12
İspanyol bakan Ayasofya için İspanyol bakan Ayasofya için "Ortak ev" dedi, Çavuşoğlu düzeltti: Ayasofya camidir         
13:53
Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek         
13:03
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı         
13:01
Bilim Kurulu üyesinin Bilim Kurulu üyesinin "Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var" çıkışı sunucuyu şaşkına çevirdi         
12:53
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu         
12:32
Arkadaşının Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti         
12:20
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi         
11:57
Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi         
11:49
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine mi yürüdü? Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine mi yürüdü?         
10:08
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi         
10:03
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı         
09:35
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı         
08:58
Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor         
08:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2020 00:07:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Z-Kütüphane açılışı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei