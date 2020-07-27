Z-Kütüphane açılışı yapıldı - Son Dakika

Aksaray'da ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince Cemaleddin Aksarayi Hafız İmam Hatip Ortaokuluna yaptırılan Z-Kütüphane açıldı.

Okulda düzenlenen törende bir konuşma yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, okul binalarının ve alt yapıların mutlak suretle olması gerektiğine, çocukların geleceğe daha güvenilir adım atabilmeleri için de çokça kitap okumalarının önemine değindi.

Kitapların bir zaman makinesi olduğunu geçmişin bilgi ve birikimini geleceğe taşıdığını aktaran Aydoğdu, şunları belirtti:

"Kitaplar gelecekle ilgili de tasavvur etmenizi sağlar. Bu sebeple bizim ne olursa olsun çocuklarımıza küçük yaştan itibaren kitap okuma alışkanlığını çok iyi öğretmemiz gerekiyor. Bunlar sözle olmuyor, eylemle yapmamız gerekiyor. Çocuklarımız bizim sözlerimizi değil ayak izlerimizi takip ediyor. Biz ne yaparsak ona göre hareket ediyorlar. Kitap okumak insanı derinleştiriyor. Kainattaki en büyük hakikat imandır. Çocuklarımızı elbetteki dünyadaki başarıları çok çok önemli. Ama bunun yanında ruh ve kalp iklimlerini de çok iyi şekilde donatmamız gerekiyor. Bir taraftan dünyanın fenini, teknolojisini ve bilimini takip etmeleri gerekirken bir taraftan da kendi kültürlerini, medeniyetlerini, dinlerini ve maneviyatlarını çok iyi bilmeleri gerekiyor. Böyle olursak iki kanatlı gençlerimizi yetiştirmiş oluruz."

ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal ise dernek olarak imam hatiplilerle ilgili çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Türkiye genelinde 500'e yakın derneği olan büyük bir sivil toplum kuruluşu olduklarını vurgulayan Çal, şunları kaydetti:

"Dernek olarak Türkiye'deki eğitimin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Geçen dönemlerde tüm Türkiye'de 200'e yakın Z-Kütüphane açılışı yaptık. Bu dönemde de inşallah 250, Z-Kütüphane açmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bunlardan 3'ü Aksaray'da. Z-Kütüphane kurduğumuz, çocukları kitapla buluşturduğumuz okullardaki eğitimin standardının bir anda geliştiğini ve dönüştüğünü görüyoruz. Her şeyi devletimizden beklemek doğru bir yaklaşım değil. Sivil toplum örgütü yaklaşımıyla hakikaten devlete katkı sağlayacak, destek verecek bir yaklaşımla bu projeleri hayata geçiriyoruz."

Konuşmaların ardından Vali Aydoğdu, Çal ve diğer katılımcılar kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Program Aydoğdu'nun, Çal'a plaket vermesinin ardından sona erdi.