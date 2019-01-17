Son Dakika Haberleri: Zabıta Ekipleri Yolda Düşürülen Cüzdanı Sahibine Ulaştırdı

Zabıta Ekipleri Yolda Düşürülen Cüzdanı Sahibine Ulaştırdı

20 dakika önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yolda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Zabıta Ekipleri Yolda Düşürülen Cüzdanı Sahibine Ulaştırdı, System.String[]
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yolda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesinin Bamyasu Mahallesi'nde denetim yapan zabıta ekipleri, yolda bir cüzdan buldu. Ekipler, içerisinde kredi kartları ve bir miktar para olan cüzdanın sahibinin bulunması için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu cüzdan sahibi Abdülhakim Alban'ı bulan ekipler, cüzdanı teslim etti.

Alban, gazetecilere yaptığı açıklamada, zabıta ekipleri sayesinde cüzdanına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Zabıtalara teşekkür eden Alban, "Cüzdanımı düşürmüşüm. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri sağolsun bulmuşlar. Cüzdanımı teslim aldım, kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:42 Kaynak: AA

Haliliye, Şanlıurfa, Zabıta, Güncel
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