Son Dakika Haberleri: Zabıtadan bayram denetimi
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Zabıtadan bayram denetimi

1 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tatlı üretimi ve satışı yapılan iş yerlerine denetim gerçekleştirdi.

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Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tatlı üretimi ve satışı yapılan iş yerlerine denetim gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bayramın vazgeçilmezi tatlı ve şekerleme ürünlerinin üretim ve satışı yapılan yerlerde; iş yerinin ruhsatlı olup olmadığı, hijyen denetimi ile ürünlerin gramajının standartlara uygun olup olmadığı kontrol edildi. Vatandaşların ağız tadıyla, sağlık koşullarına uygun gıda tüketmeleri için denetimlerini sıklaştıran ekipler, çalışanların kılık kıyafetlerinin uygunluğundan halk sağlığını koruyucu önlemlere kadar tüm ayrıntılara dikkat etti. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:46 Kaynak: İHA
Odunpazarı Belediyesi, Zabıta, Yaşam
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