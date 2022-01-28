Zabıtaya biber gazı eğitimi - Son Dakika

Yalova'nın Altınova Belediye Zabıta Amirliği personeline, teorik ve uygulamalı olarak "Göz Yaşartıcı Gaz Sprey kullanıcı eğitimi" verildi.

Yalova Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Salim Görgülü tarafından Altınova Belediye Zabıta Amirliği personeline teorik ve uygulamalı olarak "Göz yaşartıcı gaz sprey kullanıcı eğitimi" verildi. Altınova Belediyesi Konferans ve Düğün Salonu'nda gerçekleşen Göz Yaşartıcı Sprey (Biber Gazı) kullanımı ile ilgili eğitimde, yaşanabilecek toplumsal olaylar ya da denetim görevi sırasında meydana gelebilecek muhtemel saldırılar karşısında, biber gazının nasıl kullanılması gerektiği konularında ayrıntılı bilgi verildi.

Yalova Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Salim Görgülü, zabıta Personeline gaz spreyi kullanımı ve yasal mevzuatı konusunda bilgiler verdi. Görgülü, "Göz yaşartıcı gaz spreyleri Şili biberlerinden elde edilen, tamamen organik olan, içerisinde herhangi bir katkı maddesi bulunmayan karbondioksit ve azot gazıyla sıkıştırılmak suretiyle ve iki tür atımı olan spreylerimiz bulunmaktadır. 100 gramlık şişeler de bulunuyor. Bunu en az bir metrelik mesafeden kullanmalıyız" diye konuştu.

Teorik eğitimin ardından gazın kullanımıyla ilgili uygulamalı eğitim de gerçekleştirildi. - YALOVA