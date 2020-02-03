Zabıtaya ilk yardım eğitimi - Son Dakika
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Zabıtaya ilk yardım eğitimi

17 dakika önce

Her daim vatandaşlar ile yoğun temas halinde olan Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bir süredir personeline yönelik sürdürdüğü ilk yardım konulu eğitim seminerlerini tamamladı.

Zabıtaya ilk yardım eğitimi, System.String[]

ZABITA HAYATA DOKUNUYOR

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli uygulamalı olarak ilk yardım eğitimi aldı. Hizmeti içi eğitime önem veren Kırıkkale Belediyesi, vatandaşlar ile sıkı temas halinde olan Zabıta Müdürlüğü personeline yönelik ise hayat kurtaran eğitimlerini gruplar halinde tamamladı. Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Acil Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi İlk Yardım Sorumlusu Elif Keskin tarafından verilen eğitimlerin sonuncusuna Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürü Koray Aydın'da katıldı.

DONANIMLI HALE GELDİLER

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürü Koray Aydın, zabıta ekiplerinin Kırıkkale'de en uzak noktalara kadar hizmet verdiklerini, şehrin her noktasında olduklarını belirterek" zabıta ekiplerimizin bu hizmetler esnasında karşılacakları tüm acil vakalarda, yetki ve bilgi seviyelerinde müdahale ederek, gecikmede sakınca olacak önlemleri almaları hususunda ilk yardım eğitimlerini aldılar. Personelimiz ilk yardım hususunda daha da donanımlı hale geldiler" dedi.

TEMEL EĞİTİMLER

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Afetlerde Sağlık Hizmet Birimince Zabıta personeli, solunum, kalp durması, burkulma, kırılma, kanama, şoktan çıkarma, yanık, donma, sıcak çarpması, havale, sara krizi, tansiyon dengesi, kan şekeri düşüklüğü, zehirlenme, hayvan ısırması, akrep, yılan ve arı sokmaları ile boğulma gibi konularda temel eğitim aldılar. Eğitimlerin düzenli aralıklarla sürdürüleceği öğrenildi.

Kırıkkale, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:03 Kaynak: Bültenler
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