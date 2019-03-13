Son Dakika Haberleri: Zafer Çika, Çeşme'de Toprağa Verilecek (2)

Zafer Çika, Çeşme'de Toprağa Verilecek (2)

1 saat önce

CENAZEYİ KARDEŞİ ALDIİzmir'in Narlıdere ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan araçta bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren, sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın otopsi işlemleri tamamlandı.

Zafer Çika, Çeşme'de Toprağa Verilecek (2), System.String[]
CENAZEYİ KARDEŞİ ALDI

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan araçta bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren, sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın otopsi işlemleri tamamlandı. Çika'nın cenazesi, kardeşi tarafından teslim alındı. Gözyaşlarını tutamayan Çika'nın kardeşi herhangi bir açıklama yapmadı.

Mehmet CANDAN/ İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:55 Kaynak: DHA

Narlıdere, Demet Akbağ, Güncel
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