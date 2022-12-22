Ümit Özdağ'ın sıra dışı teklifine çocuklar ne diyecek? Tek başımıza iktidarız

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Youtube'da Bizim TV'de Şaban Sevinç'in sorularını yanıtladı. Ümit Özdağ, dikkat çeken bir öneride bulundu.

"OY KULLANMA YAŞI 12'YE İNDİRİLSİN"

Özdağ, "Oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir" ifadelerini kullandı. Çok şaşıran Sevinç'in, "Ciddi mi diyorsunuz?" tepkisine, Özdağ, "Ciddi söylüyorum. 12 yaşındaki çocuklar beni yolda durdurup sarılıp seni seviyoruz diyorlar" diye yanıt verdi.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Özdağ'ın önerisi sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları Özdağ'ın önerisini yorum yağmuruna tuttu.