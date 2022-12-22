Ümit Özdağ'ın sıra dışı teklifine çocuklar ne diyecek? Tek başımıza iktidarız - Son Dakika
Üye Girişi

Ümit Özdağ'ın sıra dışı teklifine çocuklar ne diyecek? Tek başımıza iktidarız

22.12.2022 23:32
Ümit Özdağ'ın sıra dışı teklifine çocuklar ne diyecek? Tek başımıza iktidarız

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında çok konuşulacak bir öneride bulundu. 12 yaşındaki çocukların kendisini yolda durdurup sarıldığını söyleyen Ümit Özdağ, "Oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Youtube'da Bizim TV'de Şaban Sevinç'in sorularını yanıtladı. Ümit Özdağ, dikkat çeken bir öneride bulundu.

"OY KULLANMA YAŞI 12'YE İNDİRİLSİN"

Özdağ, "Oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir" ifadelerini kullandı. Çok şaşıran Sevinç'in, "Ciddi mi diyorsunuz?" tepkisine, Özdağ, "Ciddi söylüyorum. 12 yaşındaki çocuklar beni yolda durdurup sarılıp seni seviyoruz diyorlar" diye yanıt verdi.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Özdağ'ın önerisi sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları Özdağ'ın önerisini yorum yağmuruna tuttu.

YORUMLAR
500
Ümit Özdağ: 'Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Jandarma Albay Aziz Ergen'in Orduevlerine Girişine Süleyman Soylu Tarafından 20 Haziran... Ümit Özdağ: 'Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Jandarma Albay Aziz Ergen'in Orduevlerine Girişine Süleyman Soylu Tarafından 20 Haziran... Zafer Partisi İl Başkanlığının sosyal medya paylaşımı sert tepkiler aldı Zafer Partisi İl Başkanlığının sosyal medya paylaşımı sert tepkiler aldı

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ'ın sıra dışı teklifine çocuklar ne diyecek? Tek başımıza iktidarız - Son Dakika


Son Dakika
23:01 Keçiörengücü'nü tek golle deviren Galatasaray son 16 biletini cebine koydu
22:43 Elon Musk yerine geçecek kişiyi buldu! İşte Twitter'ın yeni CEO'su...
22:43 Yapılan zamla asgari ücret dolar bazında rekor kırdı! Bakan Vedat Bilgin tablo paylaştı
22:25 Seferovic'in Keçiörengücü mücadelesindeki kötü performansı Galatasaray taraftarını çıldırttı
22:09 Kız öğrencilerin yüksekokula gitmesini yasaklayan Taliban'dan akılalmaz savunma!
22:01 Diyanet yeni yıl kutlamaları ve piyango için 'haram' dedi
21:47 Asgari ücretteki artışı fırsat bilip zam üstüne zam yapan zincir marketlere tepki yağdı
21:44 FIFA, Dünya Kupası finalinde kupayla poz veren Nusret Gökçe hakkında soruşturma başlattı
21:00 Sakarya'da feci kaza! Bariyerlere giren otomobil kağıt gibi ezildi
20:43 Alabora olan tekneden göle düşen 2 kişi aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2022 23:32:36. #1.13#
SON DAKİKA: Ümit Özdağ'ın sıra dışı teklifine çocuklar ne diyecek? Tek başımıza iktidarız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement