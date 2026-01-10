Zafer Partisi'nden Gazetecilere Kutlama

(ANKARA)- Zafer Partisi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kalemini iktidarın veya sermayenin gücüne değil, Türk milletinin gerçeklerine adayan tüm basın emekçilerinin gününü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi'nin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesaj şu şekilde:

"'Basın, milletin müşterek sesidir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde; kalemini iktidarın veya sermayenin gücüne değil, Türk Milleti'nin gerçeklerine adayan tüm basın emekçilerinin gününü kutluyoruz.