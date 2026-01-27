Zahit Mungan, Katar'da Uçurtma Festivali'ne Katıldı - Son Dakika
Zahit Mungan, Katar'da Uçurtma Festivali'ne Katıldı

Zahit Mungan, Katar\'da Uçurtma Festivali\'ne Katıldı
27.01.2026 12:41
Mardinli uçurtma sanatçısı Zahit Mungan, Doha'da Türkiye'yi temsil etti ve büyük ilgi gördü.

MARDİN'de, çocukken ip bağladığı naylon poşeti uçurarak başlayan uçurtma tutkusuyla katıldığı festivallerden dereceler elde eden, Çin'de katıldığı uluslararası yarışmada 'Tavus kuşu' uçurtmasıyla altın madalya kazanan Zahit Mungan (34), davet aldığı Katar'ın Doha kentindeki 4'üncü Uluslararası Uçurtma Festivali'ne katıldı. Türk bayrağıyla uçurtmasını uçuran Mungan, "Mardin'in mitolojik figürlerini, hikayelerini ve renklerini gökyüzüne taşıyorum. Uçurtmalarımı dünyanın her yerinde uçurtmayı hedefliyorum" dedi.

Zahit Mungan'ın 6 yaşındayken, ip bağladığı naylon poşeti uçurarak başladığı tutkusu, zamanla sanata dönüştü. 28 yıldır tutkusunu sürdüren Mungan, uçurtma geleneğini gelecek nesillere taşımak ve çocuklara sevdirmek için, doğup büyüdüğü evi atölyeye çevirdi. Burada kendine özgü profesyonel uçurtmalar tasarlayıp imal eden Mungan, kırkyama tekniğiyle 2 bin parçayı bir araya getirerek 5 ayda hazırladığı tavus kuşu uçurtmasıyla, 2023 yılında Çin'de düzenlenen 40'ıncı 'Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'nde altın madalya aldı. Mungan, ayrıca Çin'in yanı sıra son 20 yılda yurt içinde ve Malezya, Tayland, Hindistan, Ukrayna, Malta, Güney Afrika, Dubai, Endonezya, Fransa gibi 38 ülkeyi gezerek, 40'ın üzerinde festivale katıldı.

Davet aldığı Katar'da 14-24 Ocak tarihleri arasında düzenlenen 4'üncü Uluslararası Uçurtma Festivali'ne katılan Mungan, memleketine döndü. Mungan, Türkiye'yi temsilen katıldığı festivalde 10 gün boyunca uçurtmalarını Türk bayrağıyla Katar semalarında uçurdu.

'TAVUS KUŞU KATAR'DA ÇOK BÜYÜK BİR İLGİ GÖRDÜ'

Mardin'de hazırlayıp beraberinde götürdüğü uçurtmalarının festivalde ilgi gördüğünü ifade eden Zahit Mungan, "Hazırladığım 'Şahmeran' ve 'Tavus Kuşu' uçurtmaları, Katar'da çok büyük bir ilgi gördü. Katar, turizmi canlandırmak üzere birçok festivaller yapıyor. Bunlardan bir tanesi de uçurtma festivali. Orada uçurtma festivaline katıldım ve büyük bir ilgi topladım. Bütün Katar organizasyon bütün ekibine buradan çok teşekkür ederim. Türkiye'yi temsilen festivale katıldım. 10 gün boyunca uçurtmaları uçurduk. Biliyorsunuz ki; Katar rüzgar alan bir bölge, uçurtma için çok elverişli bir ülkedir. Mardin'in mitolojik figürlerini, hikayelerini ve renklerini gökyüzüne taşıyorum. Uçurtmalarımı dünyanın her yerinde uçurtmayı hedefliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Etkinlik, Türkiye, Kültür, Güncel, Sanat, Katar, Doha, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zahit Mungan, Katar'da Uçurtma Festivali'ne Katıldı - Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Zahit Mungan, Katar'da Uçurtma Festivali'ne Katıldı - Son Dakika
