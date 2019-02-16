Son Dakika Haberleri: Zajc İlk Kez Sahada

Zajc İlk Kez Sahada

1 saat önce

Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc ilk kez sarı-lacivertli formayı Atiker Konyaspor müsabakasında giyecek.

Zajc İlk Kez Sahada, System.String[]
Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc ilk kez sarı-lacivertli formayı Atiker Konyaspor müsabakasında giyecek.

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak olan mücadelede sarı-lacivertlilerin yeni transferi Miha Zajc ilk kez sahada olacak. Devre arası transfer döneminde İtalyan ekibi Empoli'den Fenerbahçe'ye katılan Sloven orta saha oyuncusu, daha önce oynanan hiçbir müsabaka forma giyememişti. 24 yaşındaki futbolcu son olarak Empoli formasıyla Genoa karşısında 80 dakika forma giymiş ve Empoli bu müsabakadan 3-1 mağlup ayrılmıştı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:31 Kaynak: İHA

Konyaspor, Empoli, Atiker Konyaspor, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeni Malatyasporlu Ömer Şişmanoğlu, Gol Attıktan Sonra Kulaklarını Tıkadı Fenerbahçeli Taraftarlar Tff'ye Tepki İçin Yürüdü

İlk Gol Geldi! Fenerbahçe, Atiker Konyaspor Karşısında Çaykur Rizespor, Deplasmanda Bursaspor'u 2-0'la Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 19:47:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zajc İlk Kez Sahada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]