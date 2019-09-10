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Zalim İstanbul setinde neler oluyor?

1 saat önce

9 Eylül Pazartesi akşamı 10. Bölümü ile ekrana gelen Zalim İstanbul, yeni sezonun ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı.

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9 Eylül Pazartesi akşamı 10. Bölümü ile ekrana gelen Zalim İstanbul, yeni sezonun ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı.


Yeni bölümü ile ekrana gelen Zalim İstanbul'da hasret sona erdi. Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi yeni sezonda da ilk bölümüyle zirvedeki yerini korudu. Kanal D Haber, dizi setindeki oyuncuları ziyaret etti ve oyuncuların heyecanını paylaşarak ekrana getirdi.


Zalim İstanbul'da Cenk karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Mehmet Ozan Dolunay, dizinin başrol oyuncularından Agah Karaçay'a hayat veren, usta oyuncu Fikret Kuşkan ve dizinin Seher karakterini canlandıran Deniz Uğur, dizideki Ceren karakteriyle büyük beğeni toplayan Bahar Şahin, yeni sezondaki heyecanlarını ve duygularını Kanal D Haber'e anlattı.


Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek'in yer aldığı Zalim İstanbul, pazartesi akşamı 11'inci bölümüyle saat 20.00'de Kanal D'de!


İstanbul, Kanal D, Eylül, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:05 
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