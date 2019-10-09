Son Dakika Haberleri: "Zaman İçinde Zaman" filminin galası yapıldı
Son Dakika Kültür Sanat 'Zaman İçinde Zaman' filminin galası yapıldı

"Zaman İçinde Zaman" filminin galası yapıldı

2 saat önce

Yönetmenliğini Tayfun Öztürk'ün yaptığı, "Zaman İçinde Zaman" filminin galası Başkentte gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini Tayfun Öztürk'ün yaptığı, "Zaman İçinde Zaman" filminin galası Başkentte gerçekleştirildi.

Pasific Prodüksiyon film şirketinden yapılan açıklamaya göre, Tayfun Öztürk'ün yönetmenliğini yaptığı zaman temalı film serisinin ikincisi olan "Zaman İçinde Zaman"ın galası, dün akşam sanatseverlerin katılımıyla Göksu AVM'de gerçekleştirildi.

Öztürk, gösterimin ardından yaptığı açıklamada, "Zamanın paha biçilemezliğini ve anın eşsiz büyüsünü perdeye aktarmaya çalıştık. Zamanın tesir etmediği ölümsüz eserler bırakma gayesi ile çalışan herkese yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Program sonunda filmde yer alan oyunculara katılım ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Göksu, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Bulut'un annesinin sözleri, salondakileri hüngür hüngür ağlattı
Emine Bulut'un kızı: "O kişi benim babam değil" Tartıştığı karısını ruhsatsız tabancayla başından vurup öldürdü Hırsız, evde karşılaştığı kadının boğazını keserek öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 17:59:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Zaman İçinde Zaman" filminin galası yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]