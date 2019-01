Zaman Yolcuları Filmi

Zaman Yolcuları Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Zaman Yolcuları, eski kız arkadaşı ile ilişkisini düzeltmek için bir zaman makinesi üreten genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Fizik öğrencisi Stillman kız arkadaşı Debbie’den ayrıldıktan sonra kendisini toparlayamaz. Genç adam ilişkilerini düzeltip yeniden bir araya gelmenin yollarını ararken aklına bir fikir gelir. Bir zaman makinesi icat etmeyi planlayan Stillman, bu sayede Debbie ile ilişkilerinin başladığı güne geri dönecek ve tüm hatalarını telafi etme imkanı bulabilecektir. Kalbi kırık fizik dehası, zaman makinesini üretip arkadaşı Evan’ı da yanına alarak zamanda yolculuk yapar. Stillman’ın eline inanılmaz bir fırsat geçmiştir. Her şeye en baştan başlayan Stillman yaptığı hataları telafi edebilecek midir?Game of Thrones’un yıldızı Sophie Turner ve Hugo ve Uzay Oyunları film leri ile tanınan Asa Butterfield’ın başrollerini üstlendiği film in yönetmen koltuğunda Andrew Bowler oturuyor. Kadrosunda Skyler Gisondo, Will Peltz, Aubrey Reynolds, Joy Jillian, Kami Christiansen gibi isimlerin bulunduğu film in senaryosunda yönetmenin imzası bulunuyor. Görüntü yönetmenliğini Luke Geissbuhler’ın üstlendiği film in müzikleri ise Andrew Lockington’a ait.Andrew BowlerAndrew BowlerAsa Butterfield, Sophie Turner, Skyler Gisondo, Will Peltz, Aubrey Reynolds, Jillian Joy, Joseph Park, Caden J. Gregoire, Cassie Williams , Coral Chambers, Joey Miyashima, Mark Blockovich, Mary Elizabeth Boylan, Kami Christiansen, Christopher Escalante, Gerry Garcia, Cameron Harford, Andrew L. McClain, Marilyn Miller , Jose Abraham RobledoBilim KurguTime FreakQC Entertainment2018ABDİngilizce104 dk.Bir Film25.01.2019