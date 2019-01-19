Son Dakika Haberleri: Zaman Yolcuları Filmi

Zaman Yolcuları Filmi

12 dakika önce

Zaman Yolcuları filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Zaman Yolcuları filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Zaman Yolcuları, eski kız arkadaşı ile ilişkisini düzeltmek için bir zaman makinesi üreten genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Fizik öğrencisi Stillman kız arkadaşı Debbie’den ayrıldıktan sonra kendisini toparlayamaz. Genç adam ilişkilerini düzeltip yeniden bir araya gelmenin yollarını ararken aklına bir fikir gelir. Bir zaman makinesi icat etmeyi planlayan Stillman, bu sayede Debbie ile ilişkilerinin başladığı güne geri dönecek ve tüm hatalarını telafi etme imkanı bulabilecektir. Kalbi kırık fizik dehası, zaman makinesini üretip arkadaşı Evan’ı da yanına alarak zamanda yolculuk yapar. Stillman’ın eline inanılmaz bir fırsat geçmiştir. Her şeye en baştan başlayan Stillman yaptığı hataları telafi edebilecek midir?

Game of Thrones’un yıldızı Sophie Turner ve Hugo ve Uzay Oyunları filmleri ile tanınan Asa Butterfield’ın başrollerini üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Andrew Bowler oturuyor. Kadrosunda Skyler Gisondo, Will Peltz, Aubrey Reynolds, Joy Jillian, Kami Christiansen gibi isimlerin bulunduğu filmin senaryosunda yönetmenin imzası bulunuyor. Görüntü yönetmenliğini Luke Geissbuhler’ın üstlendiği filmin müzikleri ise Andrew Lockington’a ait.


Yönetmen: Andrew Bowler
Senaryo: Andrew Bowler
Oyuncular: Asa Butterfield, Sophie Turner, Skyler Gisondo, Will Peltz, Aubrey Reynolds, Jillian Joy, Joseph Park, Caden J. Gregoire, Cassie Williams, Coral Chambers, Joey Miyashima, Mark Blockovich, Mary Elizabeth Boylan, Kami Christiansen, Christopher Escalante, Gerry Garcia, Cameron Harford, Andrew L. McClain, Marilyn Miller, Jose Abraham Robledo
Filmin Türü: Bilim Kurgu
Orijinal Adı: Time Freak
Yapımcı Firma: QC Entertainment
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 104 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 25.01.2019

Zaman Yolcuları Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com

Genç, Sinema
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