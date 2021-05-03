Zamanında müdahale edilemedi, otomobil çarpan kedinin sağ bacağı kesildi - Son Dakika

OSMANİYE'de trafik kazası sonucu yaralanan sokak kedisinin sağ ön bacağı, zamanında müdahale edilmediği için 'humerus' kemiğinden kesildi. Veteriner Hekim Ali Laçinbala, zamanında müdahale edilmesi durumunda kedinin yaralı bacağının kurtarılabileceğini belirterek, "Lütfen bu canları böyle bir durumda gördüğümüzde görmezden gelmeyin, yardım edin" dedi.

Sumbas ilçesi Akdam köyünde oturan ev hanımı Mediha Kadıoğlu, yaralı sokak kedisini görünce duyarsız kalmayıp, tedavisi için arayış içerisine girdi. Kadıoğlu, 65 kilometre yol katederek, kediyi internetten ulaştığı Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye Tedavi Merkezi'ne getirdi. Burada Veteriner Hekim Ali Laçinbala tarafından müdahale edilen kedinin sağ ön bacağı, yaklaşık 1 saat süren başarılı operasyonla 'humerus' kemiğinden ampute edildi. Yaralı kedi, operasyondan yaklaşık 12 saat sonra ilk adımlarını attı.

'GÖRMEZDEN GELİNMİŞ'Veteriner Hekim Ali Laçinbala, erken müdahale edilmesi durumunda kedinin bacağının kurtarılabileceğini belirterek, "Kedimizi bir araç ezmiş ve günlerce şifa aramış, derdini anlatmaya çalışmış haftalarca kimseyi bulamamış. Adeta görmezden gelinmiş. Erken gelse belki bacağı kurtulurdu. Lütfen bu canları görmezden gelmeyin. Geldiğinde patiyi enfeksiyon kaplamış, bir üst kol kemikleri ikna radius dışarıdaydı. İlgisizliğin sonucunda bacağını en üst seviyeden humerus kemiğinden kesmek, ampute etmek zorunda kaldım. Operasyon öncesi damar yolunu açarak düşkün ve bitkin haldeki kedimizi acil sıvı ve antibiyotik tedavisine aldık. Acıdan 3,5 saat şoka girdi. Hiç bir müdahalemize karşılık vermedi. 10 dikişle açmış olduğumuz deri bütünlüğü tekrar sağlandı. Şu anda durumu stabil. Umarım bundan sonraki yaşamında görmezden gelinmez" dedi.TASARIM BECERİ MERKEZİ SAHİPLENDİ

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tasarım Beceri Merkezi sorumlusu Muammer Bulut, sosyal medyada bacağının bir tanesi kesilmiş olan kediyi görünce duyarsız kalmayıp sahiplenmek istediklerini belirterek, "Kedinizin durumunu gördük ve sahiplenmek için iletişime geçtik. HAYTAP'ın elektrikli mama ve hayvan transfer aracı ile kediyi getirdiler. Bundan sonra bizim ailemizin bir parçası, ona artık biz ev sahipliği yapacağız" diye konuştu.