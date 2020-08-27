Zara'da bal hasadı sona erdi - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde bal hasadının sona erdiği bildirildi.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Danışık köyü Taşdeğirmeni mevkisinde bulunan arıcı Metin Erkan'ı ziyaret ederek, bal sağımı hakkında bilgi aldı.

Zara denilince akla gelen ilk ürünün bal olduğunu belirten Şimşek, "İlçemizde yaklaşık 500 arıcımız bal ve bal ürünleri üretimi yapmaktadır. 50 bin arı kolonisinin varlık gösterdiği ilçemizde bu yıl hasat dönemi, geçen yılın tersi bir seyir izledi. Bu yıl Kösedağ bölgesinde iyi, Beydağı bölgesinde zayıf bir bal dönemi oldu." dedi.

Koloni başı 15 ile 27 kilo arası bal sağımı olduğunu ifade eden Şimşek, "Zara balı, adıyla dünyada bilinen, kekik ve geven aromasından oluşan farklı bir lezzettir. Bal ormanlarının sayılarının artırılması, markalaşmada balımızın hak ettiği yere gelebilmesi için arıcılarımızın birlikte, kolektif hareket etmesi gerekmektedir." diye konuştu.