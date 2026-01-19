Zaz İstanbul\'da Konser Verecek

Fransız şarkıcı Zaz, 16 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Konserin biletleri yarın satışa çıkıyor.

2010 yılında yayımladığı ve dünya çapında büyük ses getiren 'Je veux' adlı şarkısıyla tanınan Zaz İstanbul'a geliyor. Pop, Fransız chanson ve cazı harmanladığı tarzıyla kısa sürede uluslararası bir başarı yakalayan şarkıcı 16 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek. Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine sahip olan şarkıcının konser biletleri yarın Passo platformu üzerinden saat 11.00'de satışa çıkacak.

Doğal sahne enerjisi ve güçlü vokaliyle dinleyicisiyle güçlü bir bağ kuran sanatçı, yıllar içinde milyonlarca hayrana ulaştı. Zaz, 2025 yılında yayımladığı ve eleştirmenlerden tam not alan altıncı stüdyo albümüyle müzikal kariyerinde yeni bir döneme adım attı. Albüm kapsamında çıktığı dünya turnesi büyük ilgi gördü.