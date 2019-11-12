Son Dakika Haberleri: ZBEÜ, Antalya'da EYFOR-X Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu'na katıldı
Son Dakika Güncel ZBEÜ, Antalya'da EYFOR-X Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu'na katıldı - Son Dakika

ZBEÜ, Antalya'da EYFOR-X Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu'na katıldı

6 saat önce

Eğitim alanındaki nitelik geliştirme ve yenileşme çalışmalarında sürdürülebilirlik, katkı ve birikim sağlamayı amaçlayan, Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR) Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) tarafından Antalya'da bu yıl 10.

ZBEÜ, Antalya'da EYFOR-X Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu'na katıldı, System.String[]

Eğitim alanındaki nitelik geliştirme ve yenileşme çalışmalarında sürdürülebilirlik, katkı ve birikim sağlamayı amaçlayan, Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR) Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) tarafından Antalya'da bu yıl 10.'su düzenlenen EYFOR-X Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu'nda ZBEÜ'yü Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Soner Yavuz temsil etti.


Forum kapsamında düzenlenen "Yükseköğretimde Akreditasyon" başlıklı bir panelde, Prof. Dr. Soner Yavuz, TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Kavak, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derin Atay konuşmacı olarak yer aldılar. Panelin aynı zamanda moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Yüksel Kavak, Türkiye'de akreditasyon sürecinin gelişimi ve şu anda tescil belgesine sahip 12 Akreditasyon Kurumunun tanıtımını yaptığı konuşmasında, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yürütülen çalışmalardan bahsederken, Prof. Dr. Derin Atay ise Üniversitelerindeki eğitim fakültesinde 2018-2019 akademik döneminde akredite edilen programlarının akreditasyon süreci ve yapılan çalışmaları anlattı.


Prof. Dr. Yavuz da 2018-2019 akademik döneminde Ereğli Eğitim Fakültesi Anabilim Dallarından; "İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği" olmak üzere toplam 6 programın, Türkiye'de şu ana kadar aynı anda en çok akredite edilen programa sahip olduğunu vurguladı. Yavuz, Üniversitenin uluslararası akreditasyon kuruluşu olan Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) tarafından akredite edilmesinin yanı sıra YÖK Kalite kurulu tarafından da akredite edilmiş olduğunu, ayrıca diğer fakültelerin programlarının MÜDEK, FEDEK, TEPDAD, Pearson-Assured kuruluşları tarafından akredite edildiğini ve akreditasyon süreçlerinin hız kazanarak devam ettiğini söyledi. Üniversite Rektörlüğünün Kalite Geliştirme Süreçlerine son derece önem ve değer verdiğinden bahsederek, başta Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya ve üniversitenin tüm yöneticileri, akademik-idari personeli ve öğrencilerine sağlamış oldukları destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti. - ZONGULDAK

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:57 Kaynak: İHA
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