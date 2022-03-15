Zonguldak'ta "Dış Paydaş Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta "Dış Paydaş Toplantısı" yapıldı

15.03.2022 13:34
Zonguldak'ta "Dış Paydaş Toplantısı" yapıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEÜ) "Dış Paydaş Toplantısı" gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEÜ) "Dış Paydaş Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, üniversitenin stratejik planları ve hedeflerinin paydaşlar tarafından benimsenmesinin kalite düzeyini artıracağını belirtti.

Yerel ve bölgesel kalkınma bağlamında üniversitelerin kalite süreçlerinde elde edilen başarıda dış paydaşların büyük payı olduğunu vurgulayan Büyükgüzel, rekabetçi yükseköğretim ortamını teşvik eden üniversite olma hedefinde dış paydaşlarla birlikte hareket edilmesinin önemine işaret etti.

Toplantının ilk bölümünde üniversitenin her yıl düzenli olarak uyguladığı dış paydaş memnuniyet anketi sonuçları özetlendi.

Daha sonra dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim süreçlerine katılımı, gerçekleşen katılımın etkinliği ve sürekliliği irdelendi, görüş ve öneriler paylaşıldı.

Üniversite, sanayi ve kamu iş birliği, yapılacak çalışmalar ve ileriye dönük hedeflerin konuşulduğu toplantıda, stratejik plana ilişkin üniversite ile etkileşim içerisinde olan paydaşların görüşleri alındı.

Toplantı, üniversitenin paydaşlarıyla etkin olarak yürüttüğü iş birliklerinin devam ettirilmesi kararıyla sona erdi.

Zonguldak'ta Dış Paydaş Toplantısı yapıldı

YORUMLAR
500
Amasya'da UNESCO 1. Paydaş Katılım Çalıştayı yapıldı Amasya'da UNESCO 1. Paydaş Katılım Çalıştayı yapıldı Tercan'da İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı Tercan'da İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 'Dış Paydaş Toplantısı' yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
16:01 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi elleri cebinde karşıladı
15:52 Trabzonspor kutlamalarda havaya ateş açılmaması çağrısı yaptı!
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin!
15:26 Uzmanlardan korkutan İstanbul depremi senaryosu: Yağmalar yaşanabilir, yurt çapında elektrik kesilebilir
15:26 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Zeynep kaçırılıyor
15:13 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, annesine Somer'in boşanmak istediğini söylüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 16:28:55. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta "Dış Paydaş Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement