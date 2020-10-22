"Zehir" ilk kez İstanbul'da

Kadın ve erkek dünyasının bakış açısına odaklanan Zehir, 24, 27, 29 ve 31 Ekim tarihlerinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde olacak.

İlk ekipte Sevinç Erbulak ve Ahmet Saraçoğlu , ikinci ekipte Aslıhan Kandemir ve Eraslan Sağlam sahneye çıkıyor.

Geçmişte yaşadıkları trajik kaybın ardırdan ayrılan çiftin yıllar sonra yeniden bir araya gelmek zorunda kalmasınıanlatan oyunda COVID 19 tedbirleri kapsamında iki farklı sanatçı ekibi yer alıyor.

İYİ Parti'deki "FETÖ" kriziyle ilgili gündemi sarsacak sözler: 6 ay öncesinden haberimiz vardı

Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok