Zehir Taciri Solunum Cihazında Uyuşturucu Sakladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Zehir Taciri Solunum Cihazında Uyuşturucu Sakladı

Zehir Taciri Solunum Cihazında Uyuşturucu Sakladı
25.12.2025 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de bir kadın, 5 kg metamfetamini solunum cihazında saklayarak yakalandı ve tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbarat bilgileri doğrultusunda bir şahsın kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.

Narkotik timleri tarafından takibe alına şüpheli kadın, üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda ise uyuşturucu maddelerin saklandığı yer pes dedirtti.

KÖPEKLER TÜM DİKKATİ O YÖNE ÇEKTİ

Narkotik madde arama köpeğinin aramalar sırasında solunum cihazına tepki vermesi tüm dikkati o yöne çekti. Ekipleri kutusundan çıkarttığı solunum cihazının içine 5 kilogram metamfetamin gizlendiği belirlendi.

MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

Zehir taciri şüpheli kadın ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Narkotik, Denizli, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Zehir Taciri Solunum Cihazında Uyuşturucu Sakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşusunu vuran kadından pes dedirten savunma: Evlenmeyi reddetti, vurdum Komşusunu vuran kadından pes dedirten savunma: Evlenmeyi reddetti, vurdum
Beşiktaş’tan savunmaya sürpriz transfer hamlesi Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz transfer hamlesi
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin Musaba’yı ikna ettiği maaş Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Musaba'yı ikna ettiği maaş
Hava kirliliği ülkeyi olumsuz etkiledi Tüm maçlar iptal Hava kirliliği ülkeyi olumsuz etkiledi! Tüm maçlar iptal
Kayıp olarak aranırken yanmış cesedi bulundu Kayıp olarak aranırken yanmış cesedi bulundu
4.5 yıllık anlaşma Fenerbahçe ilk transferini yaptı 4.5 yıllık anlaşma! Fenerbahçe ilk transferini yaptı

13:04
Sadettin Saran adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi
Sadettin Saran adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi
12:12
Ortalık yangın yeriyken Aziz Yıldırım bakın nerede ortaya çıktı
Ortalık yangın yeriyken Aziz Yıldırım bakın nerede ortaya çıktı
11:45
Putin İngiltere’ye nükleer bombardıman uçakları gönderdi, NATO harekete geçti
Putin İngiltere'ye nükleer bombardıman uçakları gönderdi, NATO harekete geçti
11:42
Futbolda FETÖ soruşturması Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı
Futbolda FETÖ soruşturması! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı
11:41
Berna Laçin’in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
10:36
Sadettin Saran, adliyede
Sadettin Saran, adliyede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 13:21:39. #7.11#
SON DAKİKA: Zehir Taciri Solunum Cihazında Uyuşturucu Sakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.