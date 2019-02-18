Zehir Tacirinin Evinden 36 Bin Lira Çıktı
1 saat önce
Zehir tacirinin evinden 36 bin lira çıktıBURSA - Bursa'da narkotik polisinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin evinde yapılan aramada 36 bin lira ele geçirildi.
Zehir tacirinin evinden 36 bin lira çıktı
BURSA - Bursa
'da narkotik polisinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin evinde yapılan aramada 36 bin lira ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan M.K. üzerinden yapılan çalışmalarda 2 buçuk kilo metamfetamin, 3 adet tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, M.K., M.Ş. ve M.C. yakalandı Yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin, esrar, ectasy ve 36 bin 85 TL para ele geçirildi.
Başka bir operasyonda ise, 3 zehir taciri gözaltına alındı. 6 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:29 Kaynak: İHA
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