Filenin Sultanları'nın Güney Kore ile oynadığı maçta Zehra Güneş dikkat çekti. Sabah'ın haberine göre; Zehra, Güney Korelileri büyüledi. Milli voleybolcu, Güney Kore'de Trend Topic listesine girdi.
Güney Koreliler, attıkları Tweet'lerle milli voleybolcumuza olan hayranlıklarını dile getirdi.
İşte Zehra hakkında yazılanlar:
"Bugünden itibaren Türkçe öğrenmeye başlıyorum. Zehra Güneş ile evlenmek istiyorum"
"Zehra Güneş 18 numaralı oyuncu, aramızdaki yaş farkı mükemmel. Bugünden itibaren Türkçe öğrenmeye başlamalıyım"
" Türkiye'ye gidiyorum...Sonunda aşkımı buldum...18 numara Türkiye..."
"18 numaralı Türk oyuncuyla evlenmek istiyorum"
"18 numaranın her yakın çekiminde Twitter çıldırdı"
Son Dakika › Spor › Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor - Son Dakika Spor