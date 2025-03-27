Zekeriyaköy'de No 1 Culinaria Açıldı

(İSTANBUL) - No 1 Culinaria, Zekeriyaköy'de açıldı. Zeynep Dayıoğlu ve Dilek Yegül'ün liderliğinde kurulan No1 Culinaria'nın mutfağı, otoriteler tarafından sıralamada Türkiye'nin ilk 50 şefi arasında anılan Ufuk Karadağ'ın yönetimine verildi.

No 1 Culinaria, 1 Mart'ta hizmete açıldı. Napoli'nin en prestijli pizza restoranlarında 2 yıldan uzun süre şef olarak çalışan Ufuk Karadağ da, No1 Culinaria'da çalışıyor. Mekan etkinlikler için 12 kişiye kadar misafir ağırlayabiliyor.

No1 Culinaria'da çağdaş Türk ressamlarından Uluç Ali Kılıç ve Nihan Yardımcı Çetinkaya'nın eserlerinden oluşan bir mini sergi de yer alıyor ve bu eserler satın da alınabiliyor. Çağla Caboğlu galerisi ile iş birliği yapan No 1 Culinaria üç ayda bir farklı çağdaş Türk ressamların yeni eserlerini misafirlerine sergileyecek.

Mekandaki kütüphanede Altın Kitaplar başta olmak üzere bazı yayınevlerinin son çıkan kitapları da bulunuyor, ayrıca kitapların satışı da yapılıyor. Yayınevlerinin iş birliğiyle yapılacak etkinliklerde, yazarlar okuyucularıyla buluşacak.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ilk kültürel etkinliğini gerçekleştiren No1 Culinaria, Gülten Dayıoğlu ve Aydan Üstkanat'ı konuk etti. Etkinlik, Melih Yıldız'ın moderatörlüğünde yapıldı. No 1 Culinaria ülke ve dünya çapında tanınmış şefleri de burada misafir edecek.

Evden çalışma imkanı olan profesyonelleri ve öğrencileri de düşünen No 1 Culinaria, ücretsiz olarak sunduğu internet yapısı ile misafirlerine rahat bir çalışma alanı yaratıyor.