Zeki, Cengiz, Enes ve Çağlar Macaristan'a götürülmeyecek
16.11.2020 16:04
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Zeki, Cengiz, Enes ve Çağlar'ın Macaristan'a götürülmeyeceği açıklandı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Zeki, Cengiz, Enes ve Çağlar'ın Macaristan'a götürülmeyeceği açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; "UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında 18 Kasım'da deplasmanda Macaristan'la karşılaşacak olan A Milli Takımımızın 23 kişilik maç kadrosunda, Zeki, Cengiz, Enes ve Çağlar yer almayacaklar" denildi.Ay-yıldızlılarda Cengiz Ünder'in kart cezası; Zeki Çelik, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü'nün ise sakatlıkları bulunuyor.
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