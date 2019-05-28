Son Dakika Haberleri: "Zeki İnsanlara Hayranlık Duyuyorum"

"Zeki İnsanlara Hayranlık Duyuyorum"

3 saat önce

Oynadığı her karakter ile izleyicisine kendisini sevdiren, ses getiren sezon finali ile merak uyandıran Yasak Elma dizisinin Yıldız karakteri Eda Ece, MAG Haziran sayısı için objektif karşısına geçti.

İstanbul'un eşsiz manzarasında gerçekleştirdiği kapak çekimi ile güzelliğine bir kez daha hayran bırakan başarılı oyuncu samimi röportajında kendisi ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Bugüne dek reddettiği bir projeden pişman olmadığını belirten güzel oyuncu şunları söyledi: "Dizi ve film seçimi konusunda iyi seçimler yaptığımı düşünüyorum. Hangi dizinin tutacağına dair bir öngörüm oluyor. Genelde işlerim uzun sürdü. "Keşke bunu kabul edip de oynasaydım" dediğim bir iş olmadı" Yeni sezonda Yasak Elma'da heyecanın zirve yapacağına dair tüyolar veren Eda Ece canlandırdığı Yıldız karakterini en başından itibaren eğlenceli bulduğunu belirtti. Yazmayı çok sevdiğini söyleyen başarılı ve genç oyuncu ileride kendi yazdığı bir karakteri canlandırmayı hayal ettiğini paylaştı. Nasıl birine aşık olursunuz? Sorusunu da yanıtlayan Eda Ece, zeki insanlara hayranlık duyduğunu söyledi.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 08:59 Kaynak: Bültenler
İstanbul, yasak elma dizisi, Eda Ece, Güncel
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