Zeki Müren, doğumunun 88. yılında Grand Pera'da anılacak

Klasik Türk müziğinin önemli isimlerinden Zeki Müren, doğumunun 88'inci yılında Grand Pera Emek Sineması'nda anılacak.

Sanata olan katkılarından dolayı "Devlet Sanatçısı" unvanıyla ödüllendirilen Zeki Müren'in unutulmaz şarkıları, 6 Aralık'ta Grand Pera'daki konserde yankılanacak.

Tanburda Murat Aydemir, kanunda Taner Sayacıoğlu, klasik kemençede Emre Erdal, vurmalı çalgılarda Türker Çolak, kontrbasta Volkan Hürsever, gitarda Cengiz Onural'ın yer aldığı, solistliğini de Ezgi Köker Aldemir ve Bora Ebeoğlu'nun üstlendiği İncesaz, müzik yaşantısı boyunca altı yüzü aşkın plak ve kaset dolduran, üç yüzü aşkın şarkı besteleyen Zeki Müren'in en sevilen şarkılarını müzikseverlerle buluşturacak.