Zeki Müren vefatının 24. yılında kabri başında anıldı - Son Dakika

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden besteci ve ses sanatçısı Zeki Müren, vefatının 24. yılında Bursa'daki kabri başında anıldı.

"Sanat Güneşi"nin Emirsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sade bir anma töreni düzenlendi.

Zeki Müren'in yeğeni İlknur Güner, törende yaptığı konuşmada, "Zeki Müren, Türk Sanat Müziği'ni sarayın tozlu raflarından indirip halka ulaştıran, ekol oluşturan bir kişi." dedi.

Güner, Zeki Müren'in Türk halkının sesi ve neşesi olduğunu dile getirdi.

Vefatının üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen 15-16 yaşlarındaki çocuklarda da Zeki Müren sevgisi olduğunu anlatan Güner, "Her zaman olduğu gibi bu yıl da mevlitler okunacak. İnanıyorum ki tüm Türkiye, Zeki Müren sevgisini içinde hissedecek ve 'Zeki Müren' dendiğinde hiçbir sanatçıya nasip olmayacak bir saygı tezahüründe bulunulacak." ifadelerini kullandı.

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan da Zeki Müren'in sanatını icra edişi, kendine has üslubu, sevenlerine gösterdiği sevgi ve saygısıyla özel bir sanatçı olduğunu vurguladı.

Onun, tüm toplumun kalbine girip saygısını kazanan nadir sanatçılardan olduğunu söyleyen Çalışkan, şunları kaydetti:

"Zeki Müren'in anıları kalplerimizdeki yerini korurken, bağışları sonsuzluğa uzanıyor. TEV Zeki Müren Fonu her yıl katlanarak büyüyor. Gençlere eğitim olanağı, öğrencilere burs sağlanıyor. Zeki Müren'in vefatının ardından oluşturulan Zeki Müren Burs Fonu'ndan bugüne kadar 68 şehirde 3 bin 458 öğrenciye burs sağlandı. Bu yıl da bu fondan 261 öğrenci ayda 700 lira burs alacak."

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilcisi Ahmet Naci Bakırcı ise Zeki Müren'in kahraman Mehmetçiklerden övgüyle söz eden, yardımsever bir sanatçı olduğunu hatırlattı.

Bakırcı, "Merhum Zeki Müren, gerçekten yüce gönüllü bir bağışçıydı. O, çok değerli bir sanatçımızdı. O, bağışları ve sanata verdiği değerle Türk halkının gönlünde taht kurmuş ve Türk halkına rol model olmuştur." diye konuştu.

Sanatçının yakınları, TEV ve TSK Mehmetçik Vakfı yöneticilerinin katıldığı tören, dua edilmesiyle sona erdi.