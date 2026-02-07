Zelenski: ABD Savaşın Hazirana Kadar Sona Ermeli - Son Dakika
Zelenski: ABD Savaşın Hazirana Kadar Sona Ermeli

07.02.2026 17:44
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD'nin Rusya ile müzakereleri haziranda sonuçlandırmak istediğini açıkladı.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın haziran ayına kadar sona ermesini istediğini söyledi. Zelenskiy, her iki tarafın da gelecek hafta ABD'de yapılması planlanan görüşmelere davet edildiğini belirtti.

Zelenski, "Amerika ilk kez iki müzakere heyetinin, (Ukrayna ve Rusya) ABD'de, muhtemelen Miami'de bir hafta içinde bir araya gelmesini önerdi. Katılımımızı teyit ettik" dedi. Zelenski ayrıca ABD arabuluculuğunda Abu Dabi'de gerçekleştirilen ve cuma günü sonuçlanan ikinci tur barış görüşmelerinde ilerleme sağlanamadığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı görüşmelerde, toprak tavizleri de dahil olmak üzere "zor konuların zor kalmaya devam ettiğini" ifade etti. Washington veya Moskova'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Zelenski gazetecilere yaptığı açıklamada olası bir uzlaşıya ilişkin zaman çizelgesinin sorulması üzerine, "Amerikalılar her şeyi hazirana kadar yapmak istediklerini söylüyor" dedi ve ABD'deki iç siyasi dinamiklerin zamanlama konusunda etkili olabileceğini ekledi.

Sahada çatışmalar sürüyor

Öte yandan Ukrayna Enerji Bakanı Denys Şmıhal, Rusya'nın enerji tesislerine yönelik yeni ve geniş çaplı bir saldırı düzenlediğini, elektrik akışını kontrol eden trafo merkezleri ile yüksek gerilim hatlarının hedef alındığını açıkladı. Ukrayna'nın devlet enerji şirketi Ukrenergo, saldırılar nedeniyle ülkedeki elektrik açığının ciddi biçimde arttığını bildirdi.

Zelenski dün gece düzenlenen saldırılarda 400'den fazla insansız hava aracı ve 40 füze kullanıldığını, hava savunma sistemlerinin çoğunu düşürdüğünü ancak tümünü engelleyemediğini söyledi. Batıdaki Lviv bölgesinde Dobrotvir elektrik santralinin vurulması sonucu binlerce kişi elektriksiz kaldı. Komşu Ivano-Frankivsk bölgesindeki Burştın santrali de saldırıya uğradı. Enerji şirketi DTEK, Ekim 2025'ten bu yana santrallerine yönelik 10'uncu büyük saldırının gerçekleştiğini açıkladı.

Rivne bölgesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, Zaporijya'da ise çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Öte yandan Ukrayna da Rusya'ya yönelik saldırılar düzenlediğini, Tver bölgesinde füze yakıtı üreten bir fabrikanın ve Saratov bölgesinde bir petrol deposunun vurulduğunu açıkladı. Moskova bu iddialara ilişkin yorum yapmadı.

Zelenski, Rusya'nın şiddetli soğukları Ukrayna'ya karşı bir baskı unsuru olarak kullandığını belirterek, "Moskova'nın bunu yapma kapasitesinden mahrum bırakılması gerekiyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

