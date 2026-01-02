Zelenski, Esir Takası İçin Türkiye ile Görüşüyor - Son Dakika
Dünya

Zelenski, Esir Takası İçin Türkiye ile Görüşüyor

02.01.2026 14:22
Ukrayna, Rusya ile esir takasını yeniden başlatmak için Türkiye ile görüşmeler yapıyor.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Rusya ile durma noktasına gelen esir takası sürecini yeniden başlatmak ve Ankara'nın arabulucuğunu sağlamak amacıyla görüşmeler yapıldığını" açıkladı. Zelenski, 3, 5 ve 6 Ocak günlerinde de "barış ve barış sonrası dönem için görüşmeler olacağını" aktardı.

Zelenski, Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldiğini belirterek, "Kiev yönetiminin Türkiye arabuluculuğunda, geçen yıl aktif şekilde devam eden ancak yıl sonuna doğru yavaşlayan Rusya ile esir değişimi sürecine yeni yılda ivme kazandırmayı hedeflediğini" ifade etti.

Volodimir Zelenski, "Şu anda Türkiye ile görüşmelerimizin temel konusu bu. Ukraynalıları Rus esaretinden kurtarıp evlerine döndürmek için bu kolaylaştırıcılığa ihtiyacımız var" diye konuştu. Ukrayna Devlet Başkanı, güvenlik garantileri konusunda ise "siyasi altyapının büyük ölçüde hazır olduğunu" vurgulayarak, "Savaşı sona erdirmeyi başarırsak, garantilerin nasıl işleyeceğine dair her detayı çalışmak hayati önem taşıyor ve bu konuda çalışmalarımız sürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski, esir takası görüşmelerinin yanı sıra ocak ayının ilk haftasında Kiev'in ev sahipliğinde yoğun bir diplomasi trafiği yaşanacağını açıkladı.

Planlanan takvime göre, yarın 15 ülke ile NATO ve Avrupa kurumlarının katılımıyla barış odaklı ilk Ulusal Güvenlik Danışmanları toplantısı yapılacak. Ardından 5 Ocak günü, Genelkurmay Başkanları düzeyinde bir araya gelinerek savaş sonrası hava, kara ve deniz güvenlik garantilerinin teknik detayları ele alınacak.

Diplomasi zirveleri, 6 Ocak'ta Avrupalı liderler ve "Gönüllüler Koalisyonu" temsilcilerinin güvenlik garantilerine siyasi desteği arttırmak ve "olası bir barış anlaşmasını görüşmek üzere" yapacağı liderler seviyesindeki toplantıyla tamamlanacak.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Güvenlik, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

