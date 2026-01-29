Zelenskiy'den ABD'ye Teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zelenskiy'den ABD'ye Teşekkür

29.01.2026 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurma çabaları için ABD'ye teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin enerji altyapısına yönelik Rusya'nın saldırılarını durdurmak için sarf ettiği çabalardan dolayı ABD'ye teşekkürlerini iletti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Ukrayna müzakere heyetinin, savaşın sona erdirilmesi için çalışmaları sürdürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Ukrayna görüşmelere hazır, Ukrayna çözümlere hazır ve müttefiklerimizin Avrupa'da, ABD'de, her yerde olabildiğince etkili olmasını bekliyoruz." dedi.

Zelenskiy, ABD tarafıyla sürekli iletişim halinde olduklarını vurgulayarak, "Barışı sağlamak ve güvenliği garanti altına almak için tüm fırsatları kullanıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den, başkent Kiev ve Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurmasını "rica ettiğine" dair açıklamasına işaret eden Zelenskiy, "Amerika tarafının, bu dönemde enerji sektörüne yönelik saldırıları durdurma çabalarına teşekkür ediyorum ve Amerika'nın bunu sağlayabileceğini umuyoruz." diye konuştu.

"Trump'ın açıklaması önemli"

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından da Trump'a teşekkür etti.

Enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulmasının Abu Dabi'deki üçlü müzakereler sırasında da ele alındığını aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Başkan Trump'ın, bu kış soğuk havalarda, Kiev ve Ukrayna'nın diğer şehirlerinin Rus saldırılarından korunmasının sağlanması olasılığı hakkındaki açıklaması önemli. Enerji, yaşamın temelidir ve müttefiklerimizin yaşamı korumamıza yardımcı olma çabalarını takdir ediyoruz. Teşekkürler Başkan Trump. Heyetler, bunu Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) görüşmüştü. Anlaşmaların yerine getirilmesini bekliyoruz. Gerilimi azaltma adımları, savaşın sona ermesine yönelik gerçek bir harekete katkıda bulunuyor."

Trump'tan Putin'e "Kiev'i vurmaması" ricası

Beyaz Saray'daki kabine toplantısına katılan ABD Başkanı Donald Trump, burada yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin "Şahsen (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'den, bir hafta boyunca Kiev ve etrafındaki bölgelere ateş açmamasını rica ettim ve o da bunu kabul etti. Bu, çok hoştu." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Ukrayna, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy'den ABD'ye Teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu ülke, “Yardımları keserim“ diyen Trump’a resti çekti Komşu ülke, "Yardımları keserim" diyen Trump'a resti çekti
İsrail ordusu alarma geçti Sızma girişimi iddiası uykularını kaçırdı İsrail ordusu alarma geçti! Sızma girişimi iddiası uykularını kaçırdı
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Sürgündeki Rıza Pehlevi İsrail’e sığındı Gündem yaratacak İran çağrısı Sürgündeki Rıza Pehlevi İsrail'e sığındı! Gündem yaratacak İran çağrısı
Mazlum Abdi’nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye’ye atabilir Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
PKK elebaşından Türkiye’ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız

23:41
Teknik arıza çıktı Beşiktaş’ın yeni transferi Asllani, İstanbul’a gelemiyor
Teknik arıza çıktı! Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, İstanbul'a gelemiyor
22:07
İzmit’teki Tüpraş rafinerisinde patlama
İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama
21:55
Canlı anlatım: Bükreş’te ilk gol geldi
Canlı anlatım: Bükreş'te ilk gol geldi
21:16
Altın ve gümüşte sert düşüş
Altın ve gümüşte sert düşüş
20:47
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
20:46
Şeyma Subaşı’dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz
Şeyma Subaşı'dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 23:56:40. #7.11#
SON DAKİKA: Zelenskiy'den ABD'ye Teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.