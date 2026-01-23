Zelenskiy'den BAE'de Üçlü Müzakere Açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Ukrayna, ABD ve Rusya arasında yürütülen üçlü müzakerelerde savaşın sona erdirilmesinin "parametreleri hakkında" konuştuklarını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi için bugün BAE'de başlayan üçlü görüşmeler hakkında değerlendirmede bulundu.

Üç ülkenin heyetlerinin bugün Abu Dabi'de bir araya geldiğini kaydeden Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu önemli, çünkü uzun zamandır bu tür üçlü müzakereler yapılmamıştı. Savaşın sona erdirilmesinin parametreleri hakkında konuşuyorlar. Şimdi Rusya'dan en azından belli bir cevabın alınması lazım ve en önemlisi, Rusya'nın kendisinin başlattığı bu savaşı sona erdirmeye hazır olması gerekiyor."

Müzakerelere katılan Ukrayna heyetinden sürekli bilgi aldığını aktaran Zelenskiy, görüşmelerin yarın da süreceğini belirtti.

Zelenskiy, "Bugünkü görüşmelerin içeriğinden sonuç çıkarmak için henüz çok erken, yarınki görüşmelerin nasıl geçeceğini ve sonuçların ne olacağını göreceğiz." dedi.