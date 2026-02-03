Zelenskiy'den Rusya'ya Hava Saldırısı Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zelenskiy'den Rusya'ya Hava Saldırısı Tepkisi

03.02.2026 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, Rusya'nın enerji ateşkesini ihlal ettiğini vurgulayarak, ABD'nin çabalarının görmezden gelindiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesinin enerji altyapısına yönelik hava saldırılarıyla bir haftalık "enerji ateşkesi"ni ihlal ettiğini belirterek, "Ruslar bu savaşta bir kez daha Amerikan tarafının çabalarını hiçe saydı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Kiev'de temaslarda bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rus ordusunun bu gece Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenlediğini anımsatan Zelenskiy, ülkedeki enerji altyapısının hedef alındığını aktardı.

Rusya'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerisi üzerine Ukrayna'nın enerji altyapılarına yönelik saldırıları bir haftalığına durdurma kararı aldığını ifade eden Zelenskiy, "Ruslar bu savaşta bir kez daha Amerikan tarafının çabalarını hiçe saydı." yorumunu yaptı.

Zelenskiy, "Bu (enerji ateşkesi) aslında cuma gecesi başladı ve bize göre bugün Ruslar sözlerini tutmadı." diye konuştu.

Rusya'nın hava saldırıları konusunda ABD tarafını bilgilendireceklerini söyleyen Zelenskiy, "Eğer ABD tarafından benzer öneriler yine yapılırsa, gerilimi azaltma adımlarını kesinlikle destekleyeceğiz." dedi.

"Kimse pes etmeyecek"

Ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, ABD ile Ukrayna ve Rusya arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de gelecek günlerde yapılacak üçlü müzakerelere de değindi.

Zelenskiy, diyalog için hazır olduklarını ve üçlü müzakereler sırasında da "Rusya tarafının ne gibi tavizler vermeye hazır olduğunu duymak istediklerini" vurgulayarak, "Müzakere heyetimiz bence bir diyalog arayışında olmamız gerektiğini biliyor, ama kimse pes etmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Savunma, Enerji, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy'den Rusya'ya Hava Saldırısı Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti
Alanyaspor’da ayrılık Ogundu’nun yeni adresi Bundesliga Alanyaspor'da ayrılık! Ogundu'nun yeni adresi Bundesliga
Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı
Asensio’dan üst üste 7 deplasman maçında da gol katkısı Asensio'dan üst üste 7 deplasman maçında da gol katkısı
Mersin’de cipin çarptığı yayalardan 3’ü hayatını kaybetti, 3’ü yaralandı Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı
Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı

20:19
Pascal Nouma örneği veren Recep Durul, Skriniar’a ceza istiyor
Pascal Nouma örneği veren Recep Durul, Skriniar'a ceza istiyor
20:15
Çaykur Rizespor, 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı’ya takıldı
Çaykur Rizespor, 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'ya takıldı
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
19:15
İmzalar atıldı En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
İmzalar atıldı! En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
19:09
Büyük Menderes Nehri’nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
Büyük Menderes Nehri'nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
17:39
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 20:44:10. #7.11#
SON DAKİKA: Zelenskiy'den Rusya'ya Hava Saldırısı Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.