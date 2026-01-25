Zelenskiy: Rusya'nın Saldırıları Yıkıcı Olabilir - Son Dakika
Zelenskiy: Rusya'nın Saldırıları Yıkıcı Olabilir

25.01.2026 13:17
Zelenskiy, Rusya'nın kritik altyapıya yönelik saldırılarına dikkat çekti ve güçlendirme toplantıları yapacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesindeki kritik ve sivil altyapıya yönelik saldırılarının sürdüğünü belirterek, " Rusya'nın her yoğun saldırısı yıkıcı olabilir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya'nın son bir hafta içinde Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırıları hakkında bilgi verdi.

Rus ordusunun ülkesinde enerji dahil kritik ve sivil altyapıyı hedef aldığını belirten Zelenskiy, "Rusya'nın her yoğun saldırısı yıkıcı olabilir." yorumunu yaptı.

Zelenskiy, Rusya'nın, son bir haftada Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında 1700'ün üzerinde insansız hava aracı (İHA), 1380'den fazla güdümlü hava bombası ve farklı tiplerde 69 füze kullandığını bildirdi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bugün Polonya ve Litvanya'nın liderleriyle bir araya geleceği bilgisini paylaşan Zelenskiy, görüşmelerde ülkesinin hava savunmasının güçlendirilmesi gibi konuları ele alacaklarını kaydetti.

Zelenskiy, "Ukrayna'yı güçlendirmek için her liderle çalışıyoruz. Rusya'dan gelen tehdidi herkes açıkça anlamalıdır. Bunu en iyi anlayan bizim halkımızdır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Enerji, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy: Rusya'nın Saldırıları Yıkıcı Olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
