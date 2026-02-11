Zelenskiy: Rusya Saldırılarında Artış Var - Son Dakika
Zelenskiy: Rusya Saldırılarında Artış Var

11.02.2026 13:25
Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik İHA saldırılarını artırdığını ve müzakereleri baltaladığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü vurgulayarak Rus ordusunun savaşı sürdürmek için hazırlık yaptığını belirtti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun Ukrayna'ya bu gece insansız hava araçlarıyla (İHA) yaptığı saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine 129 İHA'yla saldırılar düzenlediğini, bu saldırılar sonucunda Harkiv bölgesinde 4 kişinin öldüğünü anımsattı.

Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Sumi bölgesine düzenlediği saldırılarda ise 1 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını kaydetti.

Rusya'nın Zaporijya'da bir hastaneye de saldırı yaptığını belirten Zelenskiy, "Rus ordusu durmaya değil, savaşmaya devam etmeye hazırlanıyor." değerlendirmesini yaptı.

Zelenskiy, Rus ordusunun saldırılarının, savaşın sona erdirilmesi için devam eden müzakere sürecini de baltaladığını belirterek Rusya'nın durdurulması için Ukrayna'nın güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Güvenlik, Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

