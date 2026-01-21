Zelenskiy: Savunma Desteği Şart - Son Dakika
Zelenskiy: Savunma Desteği Şart

21.01.2026 05:38
Zelenskiy, Rusya'ya karşı sürdürülen savaş için sürekli savunma desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşı sürdürebilmek için devamlı bir savunma desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, "Eğer Davos formatı bunu, yani Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu gerçek sonuçları sağlarsa, Ukrayna orada temsil edilecek. Kimsenin boş siyasete veya sonuç getirmeyen konuşmalara ihtiyacı yok" açıklamasında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınladığı video mesajda Rusya ile devam eden savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. Çatışma bölgelerindeki genel durum, toparlanma süreci ve gerekli kaynakların seferber edilmesi konusunda yetkililerle özel bir koordinasyon toplantısı yaptığını aktaran Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğünü vurguladı. Başta enerji altyapısı dahil olmak üzere farklı bölgelerin "Shahed" dronlarının hedefi olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Kiev en zor durumda. Hava kuvvetlerinin Shahed dronlarına karşı yürüttüğü operasyonlar tatmin edici değil. Önleme unsurları var, çok sayıda güç devrede; mobil ateş grupları, F-16'lar mevcut, ancak hava kuvvetlerinin çalışma biçimi farklı olmalı" şeklinde konuştu.

"Ülke içindeki duruma odaklanmalıyız"

ABD ve Avrupalı muhatapları ile Ukrayna'ya sağlanacak destek paketleri başta olmak üzere birçok konuda temasları sürdürdüklerinin altını çizen Zelenskiy, devam eden bir savunma desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Bu yıl "Diyalog Ruhu" temasıyla gerçekleştirilen İsviçre'deki Davos Zirvesi'ne atıfta bulunan Zelenskiy, "Hava savunma füzelerine her gün ihtiyaç duyuluyor. Silahlara her gün ihtiyaç duyuluyor. Onarım çalışmaları ve stoklar için gerekli ekipmanlara her gün ihtiyaç duyuluyor. Eğer Davos formatı bunu, yani Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu gerçek sonuçları sağlarsa, Ukrayna orada temsil edilecek. Kimsenin boş siyasete veya sonuç getirmeyen konuşmalara ihtiyacı yok" ifadelerini kullandı. Aksi takdirde Davos Zirvesi'ne katılmalarının zor olacağını ifade eden Zelenskiy, "Ülke içindeki duruma odaklanmalıyız. Her bir yetkili, yerel yönetimler, tüm devlet şirketlerinin ve enerji şirketlerinin yöneticileri; herkes tam burada, Ukrayna'da; şehirlerde, köylerde, onarım ve korumanın gerekli olduğu bölgelerde çalışıyor olmalı" diye konuştu.

"Tüm güçler Ukrayna için seferber edilmeli"

Sadece Kiev'de akşam saatleri itibariyle bir milyondan fazla kişinin elektriksiz olduğunu ve 4 bin binada ısınma konusunda zorluk yaşandığını aktaran Zelenskiy, ihtiyaç sahibi bölgelere gerekli desteğin sağlanması için koordisyon çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Bu konuda katkı sağlayabilecek nitelikli uzmanları sürece dahil etmeye devam edeceğini söyleyen Zelenskiy, "Şu anda tüm güçler Ukrayna için seferber edilmelidir. Öyle de olacak" dedi. - KİEV

Kaynak: İHA

Güvenlik, Savunma, Ekonomi, Enerji, Rusya, Yerel, Son Dakika

