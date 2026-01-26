Zelenskiy: Üçlü Müzakereler 1 Şubat'ta Devam Edecek - Son Dakika
Zelenskiy: Üçlü Müzakereler 1 Şubat'ta Devam Edecek

26.01.2026 22:17
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD, Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerin 1 Şubat'ta süreceğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD, Ukrayna ve Rusya arasındaki üçlü müzakerelerin 1 Şubat'ta devam edeceğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rus ordusunun, ülkesine düzenlediği hava saldırıları nedeniyle farklı bölgelerde enerji sorunlarının sürdüğünü aktaran Zelenskiy, en ağır durumun başkent Kiev'de olduğunu belirtti.

Zelenskiy, sadece Kiev'de 174 ekibin, hasar gördüğü enerji altyapısının bakım ve onarım için çalıştığını kaydederek, "Şüphesiz, Kiev şu anda en büyük zorluklarla karşı karşıya." dedi.

Savaşın sona erdirilmesi için ABD, Ukrayna ve Rusya arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de önceki günlerde üçlü müzakerelerin yürütüldüğünü anımsatan Zelenskiy, gelecek toplantılar için hazırlık yaptıklarını kaydetti.

Zelenskiy, görüşmelere katılan heyetlerin, üçlü müzakerelerin 1 Şubat'ta devam etmesi üzerinde anlaştıklarını bildirerek, "Bu toplantıyı hızlandırabilirsek iyi olur. Ukrayna, görüşülmesi ve üzerinde anlaşılması gereken tüm konularda mümkün olduğunca hazırlıklı olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Enerji, Güncel, Rusya, Son Dakika

