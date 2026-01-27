Zelenskiy: Üçlü Müzakereler 1 Şubat'ta Devam Edecek - Son Dakika
Dünya

Zelenskiy: Üçlü Müzakereler 1 Şubat'ta Devam Edecek

27.01.2026 09:19
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD, Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerin 1 Şubat'ta süreceğini duyurdu.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "ABD, Ukrayna ve Rusya arasındaki üçlü müzakereler 1 Şubat'ta devam edecek" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Rus ordusunun, ülkesine düzenlediği hava saldırıları nedeniyle farklı bölgelerde enerji sorunlarının sürdüğünü belirten Zelenskiy, "Şüphesiz, Kiev şu anda en büyük zorluklarla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Savaşın sona erdirilmesi için ABD, Ukrayna ve Rusya arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de üçlü müzakerelerin yürütüldüğünü kaydeden Zelenskiy, gelecek toplantılar için hazırlık yaptıklarını söyledi. Zelenskiy, görüşmelere katılan heyetlerin, üçlü müzakerelerin 1 Şubat'ta devam etmesi üzerinde anlaştıklarını dile getirerek, "Bu toplantıyı hızlandırabilirsek iyi olur. Ukrayna, görüşülmesi ve üzerinde anlaşılması gereken tüm konularda mümkün olduğunca hazırlıklı olacak" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Ukrayna, Enerji, Rusya, Dünya, Son Dakika

