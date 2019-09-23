Son Dakika Haberleri: Zeljko Obradoviç'ten sözleşme açıklaması!
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Zeljko Obradoviç'ten sözleşme açıklaması!

29 dakika önce

Yaz aylarında takım olarak bazı sürprizler yaşadıklarını söyleyen Obradovic, "Önce Melli, sonra Guduric NBA'e gitmeye istedi.

Zeljko Obradoviç'ten sözleşme açıklaması!, System.String[]

Yaz aylarında takım olarak bazı sürprizler yaşadıklarını söyleyen Obradovic, "Önce Melli, sonra Guduric NBA'e gitmeye istedi. Çok iyi transferler yaptık ama birlikte çok çalışamadık. Joffrey Lauvergne sezon başladığında bizle çalıştı, biraz acı hissedince tedbir amaçlı dinlendirdik. Büyük ihtimalle bizle çalışacak." dedi.


Jan Vesely ile ilgili de konuşan Obradovic, "Vesely bütün yaz çalıştı, tedavisi devam ediyor. %100 hazır olmasını istiyoruz, yakında bizle çalışmaya başlayacak." ifadelerini kullandı.


Yönetimle yeni transferler için görüşme halinde olduğunu söyleyen Obradovic, "4-5 numara için şu anda düşünüyoruz. Ahmet, Berkay ve Williams var ama sezona başlamak zor olacak." diye konuştu.


Kontratının sezon sonu biteceği hatırlatılan başarılı koç, "aklımda olan tek şey tam takım olarak çalışabilmek. Aklımda olan tek şey bu..." cevabını verdi.


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Joffrey Lauvergne, Ivan Obradovic, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:55 
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