Son Dakika Haberleri: Zemin Kata Düşen Asansörde Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Zemin Kata Düşen Asansörde Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

1 saat önce

Maltepe'de arızalanarak zemine düşen asansörde mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Zemin Kata Düşen Asansörde Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı, System.String[]
Maltepe'de arızalanarak zemine düşen asansörde mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Fındıklı Mahallesi Hancıoğlu Caddesi Çamoba Sokağı'ndaki bir apartmanın asansörü arızalanarak zemin kata düştü. Asansörde bulunan Yaren Kara (16), burada mahsur kaldı.

Bina sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda Kara'yı asansörden çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:19 Kaynak: AA

Fındıklı, Maltepe, İtfaiye, Güncel
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