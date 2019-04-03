Zengin Ve Yoksul Dizisi Otizm Farkındalığına Dikkat Çekti
2 saat önce
Zengin ve Yoksul dizisi oyuncuları ve kamera arkası ekibi 2 Nisan Otizm Farkındalık Gününü unutmadı.
Damla Colbay, Elif Doğan ve Tuna Orhan'ın desteklediği farkındalık çalışmasına set ekibi de dahil oldu. Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı'nın (OBİDEV) farkındalık çalışması için mavi gözlük takan ekip ve oyuncular, 'bir gün değil her gün buradan bak. Hayatıma anlam kat' diyerek otizm farkındalığına setten destek verdiler.
Yapımını NTC Medya'nın yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Deniz Yorulmazer'in oturduğu Zengin ve Yoksul, farklı hayatlara sahip ailelerin ortak hikayesini ekranlara taşıyacak. Dizi, Binnur Kaya, Gökhan Alkan, Osman Sonant, Evrim Solmaz, Gülcan Arslan, Damla Colbay, Elif Doğan, Eren Hacısalihoğlu, Tuna Orhan, Mert Asker ve Sacide Taşaner gibi ekranların sevilen oyuncularıyla 7 Nisan pazar akşamı saat 20:00'de seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:39 Kaynak: Bültenler
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