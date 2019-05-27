Zenit Fans, Luis Neto'ya veda etti
3 saat önce
Zenit taraftarları, kulübün 6 yıl sonra bu sezonun son maçında Portekizli defans oyuncusu Luis Neto'ya tutkulu bir veda etti. Neto, bu yaz kendi ülkesi Sporting Lisbon'a katılacak.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:06
Zenit taraftarları, kulübün 6 yıl sonra bu sezonun son maçında Portekizli defans oyuncusu Luis Neto'ya tutkulu bir veda etti. Neto, bu yaz kendi ülkesi Sporting Lisbon'a katılacak.
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