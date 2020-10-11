Zenit'te 5 koronavirüs vakası daha çıktı

Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla antrenmanların iptal edildiği ve tüm takımın izolasyon sürecine girdiği belirtildi.

Takımda testi pozitif çıkanların sayısının 6'sı oyuncu, 3'ü antrenör ve biri masör olmak üzere 10'a yükseldiği ifade edildi.

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