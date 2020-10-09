Zenit'te korona virüs vakası
09.10.2020 12:31
THY Euroleague takımlarından Zenit, iki basketbolcu ve takım masörünün korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladıTHY Euroleague ekiplerinden Zenit, iki basketbolcunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
THY Euroleague takımlarından Zenit, iki basketbolcu ve takım masörünün korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
THY Euroleague ekiplerinden Zenit, iki basketbolcunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, oyunculardan Anton Pushkov ve Austin Hollins ile takım masörü Andrei Kozlov'un korona virüse yakalandığı ifade edildi. Sonuçları pozitif çıkan Pushkov, Hollins ve Kozlov'un karantinaya alındığı belirtildi.
Zenit, THY Euroleague'de bugün TSİ 19.00'da İspanyol ekibi Barcelona karşılaşacak.
(İHA)
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