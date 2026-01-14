Zeybek: Eleştiriler Olumlu Çıkarımlar Sağlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, iyi bir yöneticinin, iyi bir belediye başkanının gazetelerde belediyeyle ilgili eleştirilerden doğrudan olumlu çıkarımlar elde edeceğini ve bunu hayata geçireceğini söyledi.

Bir dizi açılış için Muğla'ya gelen Zeybek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla il genelinde görev yapan basın mensuplarıyla yemek programında buluştu.

Sakin kent Akyaka'daki bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan Zeybek, CHP'nin gazetecilerin ve televizyoncuların özgür olmasını istediğini, CHP'yi desteklemesini hiçbir zaman talep etmediklerini kaydetti. Aksine, gazetelerin de tarafsızlığını, ideolojik anlamda taraf tutmamak olarak da görmediklerini belirten Zeybek, her gazetecinin bir görüşü ve tarafı olduğunu, esas olanın haberin nesnel koşullar içinde verilmesi olduğunu ifade etti.

Dünyaya farklı pencerelerden bakan her insanın olayları kendi penceresine göre yorumlayacağını ifade eden Zeybek, "İyi bir yönetici, iyi bir belediye başkanı gazetelerde belediyeyle ilgili eleştirilerden doğrudan olumlu çıkarımlar elde eder ve bunu hayata geçirir. Yerel basının yerele ilişkin, kimi zaman uygulamaya ilişkin eleştirilerinin hem belediye başkanlarımız hem de bizim açımızdan son derece önemli ve değerli olduğunu belirtmek isterim." dedi.

Zeybek, gittikleri her yerde CHP'li belediye başkanlarına, yerel basının sorunlarının çözülmesi noktasında azami gayret göstermelerini ve bu konuda yasanın elverdiği olanaklar içinde bütün çalışmaların yapılması gerektiğini belirttiklerini dile getirdi.

Aras da gazeteciler ve yöneticiler olarak Muğla'da uyum içinde çalıştıklarını belirterek, görevini özveriyle yapan gazetecilerin gününü kutladı.

Basın mensuplarının eleştirileri ve önerilerinin kendileri için çok önemli olduğuna işaret eden Aras, Muğla basınını gerçekten önemsediklerini, Muğla basınının tarihiyle de Türkiye'de önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Programa il genelinde görev yapan basın mensupları, ajans temsilcileri, cemiyet başkanları ve ilçe belediye başkanları da katıldı.